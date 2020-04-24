شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» في ذكرى تأسيس الأهلي: عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع «تويتر» بذكرى تأسيس النادي الأهلي الـ113.

وكتب الحساب الرسمي لـ«فيفا»: «عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات النادي الأهلي العريق الذي تأسس في مثل هذا اليوم عام 1907. تمنياتنا بالمزيد من الألقاب ولجماهير الشياطين الحمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء في تاريخ كرة القدم».

وتأسس النادي الأهلي في 24 إبريل عام 1907، وتمكن عبر مسيرة طويلة من تحقيق عدد هائل من البطولات على كل الأصعدة.

وحصد الأهلي 41 لقبًا في بطولة الدوري المصري، و36 لقبًا في بطولة كأس مصر، وعشرة ألقاب ببطولة السوبر المحلي.

كما تمكن من تحقيق عدد كبير من الألقاب على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، ولقب واحد في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، و4 ألقاب كأس الكؤوس الأفريقية، و6 بطولات سوبر أفريقي، وغيرها من البطولات، سواء على مستوى كرة القدم، أو الألعاب الأخرى التي تألق فيها قاريًا أيضًا.

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