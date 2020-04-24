شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يواصل محاضراته الفنية "أون لاين" للاعبى منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب 2001 علي اجراء دورات تدريبية ومحاضرات فنية بصفة مستمرة للاعبي المنتخبات خلال فترة توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.

يقوم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب ٢٠٠١ بإلقاء محاضرات on line علي اللاعبين وعمل كورسات تدريبية منتظمة للاعبين يمارسونها خلال التواجد في منازلهم.

من ناحية اخري كشف الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ان مسابقات الناشئين في مصر ما زالت كما هي حتي الان ولم يتم إلغاءها كما يتردد ، بسبب توقف النشاط الكروي لانتشار فيروس كورونا.

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تابع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة انه سيتم حسم استمرار مسابقات الناشئين او إلغاءها خلال الفترة المقبلة خاصة ان المسابقات معظمها كان قد قارب علي الانتهاء .

وتجهز اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تصورا لعودة مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، في شهر يونيو المقبل، تحسبا لصدور تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة خلال الأيام المقبلة بعودة الحياة للدوري العام الذي تم تعليقه منذ شهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويتضمن الاقتراح الذي يجهزه اتحاد الكرة إقامة مباريات الدوري علي ملاعب معينة، وتحديدا في القاهرة والإسكندرية بحيث يتم تحديد مجموعة من الملاعب والفنادق في المحافظتين ويتم تعقيمهما بشكل كامل ومستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة قبل الموافقة علي هذه الملاعب والفنادق حفاظا علي سلامة جميع اللاعبين والمدربين .