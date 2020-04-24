شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الأهلى والزمالك للمشاركة بدورى الصالات الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية الي ناديي الاهلي والزمالك من اجل المشاركة في دوري كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

طالبت سحر عبد الحق عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي الي القطبين الاهلي والزمالك للمشاركة في بطولات كرة الصالات ومشاركتهما مباشرة في الدوري الممتاز من اجل زيادة شعبية اللعبة في حالة مشاركة الناديين.

من ناحية اخري كشف الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن مسابقات الناشئين في مصر ما زالت كما هى حتى الآن ولم يتم إلغاؤها كما تردد، بسبب توقف النشاط الكروي لانتشار فيروس كورونا.

وقال محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة إنه سيتم حسم استمرار مسابقات الناشئين أو إلغائها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المسابقات معظمها كان قد قارب على الانتهاء.

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وطلبت أندية الدورى الممتاز من اتحاد الكرة تخصيص 6 أسابيع قبل استئناف مسابقة الدورى، بحيث يستطيع كل مدرب عمل فترة إعداد جديدة لفريقه، خاصة بعد توقف الدورى لأكثر من شهر، وهو ما يدرسه اتحاد الكرة حاليا خاصة أن لجنة المسابقة بالجبلاية وضعت تصورها لاستئناف الدورى على أساس منح الأندية مهلة شهرا واحدا قبل استئناف الدورى.

وتجهز اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تصورا لعودة مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، في شهر يونيو المقبل، تحسبا لصدور تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة خلال الأيام المقبلة بعودة الحياة للدوري العام الذي تم تعليقه منذ شهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويتضمن الاقتراح الذي يجهزه اتحاد الكرة إقامة مباريات الدوري علي ملاعب معينة، وتحديدا في القاهرة والإسكندرية بحيث يتم تحديد مجموعة من الملاعب والفنادق في المحافظتين ويتم تعقيمهما بشكل كامل ومستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة قبل الموافقة علي هذه الملاعب والفنادق حفاظا علي سلامة جميع اللاعبين والمدربين .