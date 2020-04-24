شكرا لقرائتكم أحمد دويدار يؤبن علاء على: رمضانك فى الجنة يا صاحبى إن شاء الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربى رسالة تهنئة حزينة بشهر رمضان للراحل علاء على نجم الزمالك السابق الذى وافته المنية فى نوفمبر الماضى حيث نشر دويدار صورته عبر انستجرام وعلق قائلا : " رمضانك فى الجنة ياصاحبى ان شاء الله".

كان علاء على قد لعب فى صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك فى الفترة بين مواسم 2009 و2012، وذلك بعدما تم تصعيده من فرق الناشئين بالأبيض.



علاء على

وخاض علاء علي العديد من التجارب فى الدوري المصرى كان من بينها الانتقال لفريق تليفونات بني سويف في عام 2013 وسموحة فى 2015 ومن ثم تمثيل فرق طلائع الجيش ووادي دجلة والمصري وبتروجت فى المواسم التالية.

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تعرض فى 2018 لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وخضع لعملية جراحية، ومنذ وقتها وهى مختفى عن الأنظار فى الملاعب المصرية، ليٌعلن عن وفاته بعد صراع مع المرض.

وفى وقت سابق أبدى أحمد دويدار ندمه على قرار الرحيل عن الزمالك، مؤكداً أنه أخطأ عندما فكر فى اللعب للأهلي، ووقع على عقود انضمام للقلعة الحمراء، كاشفًا عن واقعة غريبة حدثت له، حيث إنه اتصل بإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء، فى هذا الوقت، مؤكدًا لهما أنه يشعر بالذنب تجاه الزمالك بسبب ارتباطه بالأهلى الذى لم يتم فى النهاية بسبب عدم التوافق.

وأضاف دويدار، «وقعت للأهلى بعد مكالمة من حسام البدرى، المدير الفنى للفريق حينها، وإشادته بى وتأكيده على حاجة الفريق لجهودى بعد احتراف أحمد حجازى»، متابعًا، «علمت أيضًا أن بعض لاعبى الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادى رفضوا انضمامى للفريق لأننى فضلت الزمالك على الأهلى عندما كنت لاعبًا بنادى الشرطة»