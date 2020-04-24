شكرا لقرائتكم فايلر يتحفظ على عودة باسم على للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفّظ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على عودة باسم علي ظهير أيمن الفريق من فريق الجونة بنهاية الموسم الحالي لتعويض أحمد فتحي الذي سيرحل من النادي بنهاية الموسم الجاري لرفضه تجديد عقده مع النادي.

ويُعد باسم على من اللاعبين الذين تم ترشيحهم للمدرب السويسري لتدعيم الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحي ومعه كلاً من كريم يحيى لاعب الأهلي الصاعد المُعار لسموحة فضلاً عن بعض الناشئين في القلعة الحمراء بجانب إمكانية توظيف بعض لاعبي الأهلي في اللعب بالجبهة اليُمنى أمثال حسين الشحات وكريم نيدفيد حال تماثله للشفاء وأكرم توفيق لاعب الفريق المُعار للجونة والذي اقترب من العودة للأهلي بنسبة كبيرة.

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ويرى المدير الفني للأهلي أن عودة باسم علي لن تكون مُثمرة ومفيدة للفريق في الجبهة اليُمنى لذا تحفّظ على عودته وأن كان ها الأمر مازال محل نقاش بين المدرب السويسري ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح.

رفض السويسرى رينيه فايلر اقتراحاً داخل القلعة الحمراء بتدعيم خط الوسط فى الفريق خلال فقترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل حسام عاشور كابتن الفريق مع نهاية الموسم الجارى لرفض النادى تجديد عقده.

وشهدت الفترة الماضية ترشحات من البعض داخل الأهلى بتدعيم خط وسط الفريق، وطرح البعض اسم أكثر من لاعب بالدورى المحلى، وفى مقدمتهم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز أو محمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة، لكن المدرب السويسرى رفض هذا الأمر لعدم حاجة الفريق للتدعيم فى هذا المركز.