شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يحاضر لاعبي منتخب 2001 on line والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب 2001، على إجراء دورات تدريبية ومحاضرات فنية بصفة مستمرة للاعبى المنتخبات خلال فترة توقف الدورى بسبب فيروس كورونا.

ويلقى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب ٢٠٠١ محاضرات on line على اللاعبين وعمل كورسات تدريبية منتظمة للاعبين يمارسونها خلال التواجد فى منازلهم.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة أن مسابقات الناشئين فى مصر ما زالت كما هى حتى الآن ولم يتم إلغاؤها كما يتردد، بسبب توقف النشاط الكروى لانتشار فيروس كورونا.

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وقال محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة إنه سيتم حسم استمرار مسابقات الناشئين أو إلغائها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المسابقات معظمها كانت قد قاربت على الانتهاء .

وتجهز اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تصورا لعودة مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، فى شهر يونيو المقبل، تحسبا لصدور تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة خلال الأيام المقبلة بعودة الحياة للدورى العام الذى تم تعليقه منذ شهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا.

ويتضمن الاقتراح الذى يجهزه اتحاد الكرة إقامة مباريات الدورى على ملاعب معينة، وتحديدا فى القاهرة والإسكندرية بحيث يتم تحديد مجموعة من الملاعب والفنادق فى المحافظتين ويتم تعقيمهما بشكل كامل ومستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة قبل الموافقة على هذه الملاعب والفنادق حفاظا على سلامة جميع اللاعبين والمدربين .