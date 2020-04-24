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فايلر يتحفظ على عودة باسم على لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفّظ رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على عودة باسم على ظهير أيمن الفريق من فريق الجونة بنهاية الموسم الحالى لتعويض أحمد فتحى، الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده.

ويُعد باسم على من اللاعبين الذين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى لتدعيم الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى، مع كريم يحيى لاعب الأهلى الصاعد المُعار لسموحة، فضلاً عن بعض الناشئين فى القلعة الحمراء بجانب إمكانية توظيف بعض لاعبى الأهلى فى اللعب بالجبهة اليُمنى، أمثال حسين الشحات وكريم نيدفيد حال تماثله للشفاء وأكرم توفيق لاعب الفريق المُعار للجونة والذى اقترب من العودة للأهلى بنسبة كبيرة.

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ويرى المدير الفنى للأهلى أن عودة باسم على لن تكون مُثمرة ومفيدة للفريق فى الجبهة اليُمنى، لذا تحفّظ على عودته وإن كان هذا الأمر مازال محل نقاش بين المدرب السويسرى ولجنة التخطيط للكرة بالأهلى برئاسة محسن صالح.

ورفض السويسرى رينيه فايلر اقتراحاً داخل القلعة الحمراء بتدعيم خط الوسط فى الفريق خلال فقترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل حسام عاشور كابتن الفريق مع نهاية الموسم الجارى لرفض النادى تجديد عقده.

وشهدت الفترة الماضية ترشحات من البعض داخل الأهلى بتدعيم خط وسط الفريق، وطرح البعض اسم أكثر من لاعب بالدورى المحلى، وفى مقدمتهم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز أو محمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة، لكن المدرب السويسرى رفض هذا الأمر لعدم حاجة الفريق للتدعيم فى هذا المركز.

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