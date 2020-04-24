تعرف على رد فعل جوميز بعد قرار الإسماعيلى بتخفيض راتبه بنسبة 40%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، بقرار إدارة ناديه بتخفيض راتبه بنسبة 40 % بسبب أزمة كورونا، وكشف مصدر مقرب من المدرب الفرنسى لـ"الخليج 365"، أن جوميز لم يبد امتعاضاً من القرار، رغم أن إدارة ناديه لم تستطلع رأيه قبل اتخاذ القرار، ورحب على الفور تقديراً للظروف الراهنة ".

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا، وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن قرار الإسماعيلى يشمل تخفيض رواتب الجهاز المعاون لجوميز بالإضافة للجهاز الإدارى والطبى.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها .

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق، يرحب بإلغاء بطولة الدورى هذا الموسم بعد أزمة كورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جوميز يتوقع إلغاء بطولة الدورى هذا الموسم نظراً لضيق الوقت بعد قرار تجميد النشاط الكروى طيلة شهر كامل خوفاً من تفشى فيروس كورونا" .

وأضاف المصدر، "جوميز أبلغ مسئولى الإسماعيلى أنه مستمر فى مراقبة تنفيذ اللاعبين للتدريبات المنزلية حتى يكون الفريق جاهزاً حال إعلان استئناف النشاط الكروى فى أى توقيت".

واستفسر جوميز من مسئولى ناديه عن مصير بطولة الدورى العام هذا الموسم، وسأل الجهاز المعاون عن وجود احتمالية لعودة المسابقة أم أن البطولة فى طريقها للإلغاء، ليخطره جهازه المعاون بأن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لم تتخذ قراراً نهائياً فى هذا الشأن حتى الآن .

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ووافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على نقل مقر إقامة جوميز المدير لخارج فندق النادى بعدما طلب الأخير ذلك، وانتقل جوميز للإقامة فى شقة سكنية بالإسماعيلية بعدما أمضى الفترة السابقة داخل فندق الإسماعيلى، وأرجع مصدر مقرب من المدرب الفرنسى سبب طلبه بتغيير محل إقامته لرغبته فى وجود "جيم" يساعده فى ممارسة الرياضة يومياً فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع .

ورغم أن الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، بعد أن طلب المدرب الفرنسى السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص على متابعة الأوضاع فى فرنسا وضحايا كورونا هناك من داخل الاسماعيلية.

ويستغل الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فترة توقف الدورى الحالية فى دراسة الصفقات التى يحتاجها الدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعرضها على لجنة التعاقدات بالنادى فور وضوح الرؤية للموسم الحالى للدورى سواء بعودته أو الغاؤه.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.