شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يستقبل رمضان بالدعاء للمرضى ومواساة أصحاب الابتلاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، شهر رمضان المبارك بالتضرع بالدعاء والابتهالات الدينية لأصحاب الابتلاءات والمرضى.

وكتب حارس الزمالك عبر حسابه على توتر، "فى بعض البيوت فى رمضان هناك مقعد ناقص على مائدة الإفطار، إما لمغترب أو لمريض أو لمتوفى ف يارب احفظ مغترباً وأشفى مريض وأرحم ميتاً ...قلب مكسور".

وأضاف أبو جبل، "يا رب تكون هذه أخر أحزانكم و يكون هذا الشهر خير علينا كلنا و الله يرزقكم راحـه مابعدها ضيق وفرح ما بعده حزن رمضان كريم".

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ابو جبل

ويواصل محمد أبو جبل تدريباته المنفردة للحفاظ على لياقته ومستواه الفنى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا، الذى ضرب العالم خلال الفترة الماضي .

ويسعى أبوجبل للحفاظ على لياقته ووزنه بأداء برنامج تدريبى خاص موضوع له من عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك للتدريب فى المنزل بناء قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى حتى تتضح الرؤية وحصر وباء كورونا .

ويقوم أبو جبل بأداء التدريبات في مركز الشباب الواسطي بمدينة الفتح في محافظة أسيوط، حيث يحصل علي البرنامج التدريبي من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون ويقوم بتنفيذه تحت إشراف شقيقه الحاصل مؤخرا علي درجة الدكتوراه في كلية تربية رياضية ويشغل وظيفة مدرب بقطاع الناشئين في سموحة.