شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون يضع روشتة التدريب المنزلي فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الرحمن عيسى، معد الأحمال وأخصائى الإعداد البدنى بفريق المقاولون العرب، على تقديم عدة نصائح غذائية وبدنية لنجوم الكرة، للحفاظ على لياقتهم فى رمضان.

وقال مدرب المقاولون فى تصريحات لليوم السابع، فيما يتعلق بالتغذية 3 وجبات تكون الوجبة الأولى الإفطار وهى جبة خفيفة يجب أن تحتوى على سكريات سريعة ومتكاملة وأغذية سريعة الامتصاص لتعويض الجسم عن العناصر التى افتقدها وشرب المياة بكميات كبيرة، أما الوجبة الثانية وهى الكاملة فتكون تقليدية مثل وجبة الغداء، فى تمام العاشرة تقريباً بعد الإفطار، ووجبة السحور هى الوجبة الثالثة، ويجب التركيز فيها على المياه لمحاولة التعويض.

وعن أفضل موعد للتدريبات قال عيسى، أفضل موعد للتدريبات يكون ما بين الساعة 11 مساءً إلى الواحدة صباحاً، للتمارين فوق المتوسطة، ولكن تمارين قبل الإفطار تكون خفيفة كالجرى الخفيف أو المشي، ولا يصح التدريب بشكل قوى قبل الإطار مهما كان الشخص رياضى ومعتاد على التدريبات، لأن وظائف الجسم تكون مختلفة أثناء الصيام، وقد يؤدى الضغط عليها لهدم أعلى بسبب نقص العناصر الأساسية، ولن يستفيد الرياضى من تلك التدريبات.

وأكد مدرب المقاولون ضرورة الاهتمام بتدريبات الحمل البدنى قائلاً، فى رمضان لا يوجد قلق من تدريبات القوة ولكن تدريبات التحمل، ولذلك يجب أن يركز اللاعب على أن يؤدى التدريبات التى تحافظ على لياقته بحد أقصى 4 أيام فى الأسبوع أما تدريبات القوة لا نحتاج إلى تطويرها فى تلك الفترة فقط نحتاج للحفاظ عليها ولكن مع تطوير التحمل وأن نركز أكثر على التدريبات بعد الافطار وليس وقت الصيام.