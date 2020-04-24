شكرا لقرائتكم خبر عن 113 سنة أهلى.. 15 معلومة تاريخية عن قلعة البطولات فى ذكرى تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الجمعة عشاق النادى الأهلى فى كافة ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، وعلى مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907

1_المؤسس والهدف الوطني

كانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفي بك رئيس “نادي طلبة المدارس العليا” آنذاك، وهو نادي وطني تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المفاوم للإحتلال البريطاني حتي اقترح الحقوقي العلامة عمر لطفي بك فكرة إنشاء نادي رياضي موازي علي مجموعة من كبار الشخصيات في مصر علي رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفي كامل.

2_اسم الأهلي

تم اختيار اسم الأهلي لما تحويه الكلمة من صفة الوطنية ومن ترجمة لكلمة “National” ناشيونال، أي القومي.

3_أول رئيس وأول اجتماع

فيما اعتبره البعض لفتة نادرة فى إنكار الذات، تنازل عمر لطفي بك عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي الأهلي الأول لصالح الإنجليزى ميتشل إنس الذى كان مستشارا بوزارة المالية آنذاك، وذلك لتيسير عملية الدعم المالي للنادي.

عقد أول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي فى 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة في الخامسة والنصف مساءً بمنزل إنس بالجيزة برئاسته وعضوية كل من إدريس راغب بك وإسماعيل سرى باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بك ومحمد أفندي شريف سكرتيرًا.

4_حجر الأساس

تمت الموافقة علي تأسيس النادى وطرح إسماعيل سرى باشا تصميما للمبنى الرئيسي للنادي باعتباره مهندسًا معماريًا، وفي نفس الجلسة عرض عمر لطفي بك عقد شركة “النادي الأهلي للألعاب الرياضية” وطرحت أسهم الشركة بقيمة 5 جنيهات للسهم.

وكان هدف شركة النادي الأهلي عند تأسيسها جمع مبلغ 5000 جنيه إلا أنه تم جمع 3165 جنيهاً على مدار عام، ولم يكن ذلك المبلغ كافيًا، ما دفع النادي لاقتراض 1000 جنيه من البنك الأهلي في مارس 1908 بضمان عمر سلطان بك وإدريس راغب وطلعت حرب بك.

في 19 يونيو 1907 تسلم الجيل الأول من أبناء النادي الأهلي الأرض وذلك من مصلحة أملاك الدولة ومساحتها أربعة أفدنة وثمانية قراريط وسبعة عشر سهمًا حصل عليها المؤسسون بإيجار رمزي قدره قرش صاغ واحد سنويًا ولمدة عشر سنوات.

5_أسم جديد ورئيس جديد

قررت بعد ذلك الجمعية العمومية للنادي – التي كان رئيسها الأول شرفيا هو الزعيم سعد زغلول باشا بصفته وزير المعارف في ذاك الوقت – لأول مرة اختيار لأول اسم “النادي الأهلي للرياضة البدنية” بدلا من الألعاب الرياضية، بناءً على اقتراح من المؤرخ المصري أمين سامي باشا، وكان ذلك في فبراير 1908.

في يوم 2 إبريل 1908، تنحي ميتشل إنس عن منصب رئيس النادي وتم تعيين عزيز عزت باشا رئيسا، ليصبح بذلك أول رئيس مصري لمجلس إدارة النادي الأهلي.

أقيم حفل الافتتاح الرسمي للنادي للأهلي في المبنى الرئيسي للنادي في 26 فبراير 1909، وحضره الإنجليزي إنس رغم استقالته وعودته لبلاده.

6_أول فريق كرة

جاءت اللحظة التاريخية عندما تأسس أول فريق كرة قدم رسمي يمثل النادي الأهلي في عام 1911، وتكون الفريق من بين لاعبى المدارس الابتدأئية والثانوية الذين كانوا يلعبون الكرة في “الحوش” الترابي الذي أنشئ عام 1909 في أرض النادي.

ونال شرف ارتداء الفانلة الحمراء لأول مرة كل من حسين فوزى، إبراهيم عثمان، محمد بكرى، سليمان فائق، حسن محمد، أحمد أنور، حسين حجازي، عبد الفتاح طاهر، فؤاد درويش، حسين منصور، وإبراهيم فهمى.

وكان نجم هذا الفريق المهاجم حسين حجازي، والذي يعتبر أسطورة زمانه وأحد العمالقة فى تاريخ الكرة المصرية، ولعب دورا بارزا فى بناء اللعبة وإنشاء الاتحاد المصرى لكرة القدم عام 1921.

7_ أما قائد الفريق فكان أحمد فؤاد أنور، أول كابتن في تاريخ الأهلي

8_شعار الاهلى

في 3 نوفمبر 1917، صمم محمد شريف صبري بك عضو النادى وخال الملك فاروق أول شعار للأهلي، وكان عبارة عن شكل بيضاوي مزين بتـاج الملك المصري في الطرف الأعلى وهو يرمز للحكم الملكي بمصر آنذاك، وفي الأسفل كتب “النادي الأهلي”، ثم في الوسط كان النسر المحـلق.

9_عضوية كوكب الشرق

فى عام 1916 تم فتح باب عضوية النادي الأهلي للسيدات لأول مرة، وكانت سيدة الغناء العربي أم كلثوم علي رأس من تقدمن للعضوية بصفتها أهلاويه أصيلة ساهمت فى إحياء حفلات النادى الأهلى سنويا فى الفتره منذ دخولها النادى عام 1916 وحتي منتصف الخمسينات.

في نفس هذا العام، تم تعيين عبد الخالق ثروت باشا رئيسا للنادي خلفا لعزيز عزت باشا، وكان من إنجازات ثروت باشا أنه أول من وضع قانون النادي في يناير 1916.

10_الألعاب الأخري

وصل عدد الألعاب داخل النادي الأهلي عام 1916 إلي 4 هي: كرة القدم والتنس والبلياردو والجمباز.

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11_جولة داخلية

قام فريق الكرة بالأهلى ولأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية بجولات داخل مصر من أجل اللعب فى مختلف المدن المصرية ولنشر كرة القدم وثقافتها ،فلعب الأهلى فى الإسكندرية وبورسعيد وأسيوط والإسماعيلية.

وواجه الفريق بقيادة النجم حسين حجازي العديد من الفرق من ضمنها فرق أجنبية تابعة للجيش البريطاني ما زاد من شعبية اللعبة الجديدة في مصر.

12_أول ملعب كرة

رغم أن لعبة كرة القدم لم تكن من أهداف مؤسسي النادي الأهلي حيث كان الدافع هو ناد مصرى يفتح أبوابه لطلبة المدارس العليا للاجتماع وممارسة الحوارات السياسية والوطنية، إلا أن خريجى المدارس العليا من أعضاء النادى وقعوا فى غرام هذه اللعبة الجديدة ما دفع الأهلى لبناء أول ملعب لكرة القدم في 1909 وكانوا يطلقون عليه وقتها “الحوش”.

وتطور ملعب الكرة بالأهلي علي مر السنوات حتي أصبح ملعب التتش أحد معالم النادي الأهلي التي تمثل مهد بطولات نادي القرن والتى أخرجت عشرات المواهب الاستثنائية للكرة المصرية.

13_دور الأهلى فى تمصير الكرة والفوز بأول قمة

في بادرة تهدف لإظهار قوة الأندية المصرية أمام فرق الحلفاء العسكرية التى أسستها بريطانيا في مصر، قبل النادى الأهلي التعاون مع نادي المختلط (الزمالك حاليا) والذى كان تحت سيطرة الأجانب آنذاك، من خلال إقامة مباراة على أرض كل فريق تنافس فيها قطبا الكرة المصرية لأول مرة.

وكانت المباراة الأولي في يوم 9 فبراير عام 1917 علي ملعب الزمالك، وفاز الأهلي 1-0 بهدف سجله عبد الحميد محرم ليخلد اسمه فى تاريخ سجلات الكرة المصرية كأول هداف للقمة، وأقيمت مباراة عودة في مارس وفاز الزمالك بنفس النتيجة.

14_الأهلى وتشكيل منتخب مصر

قام الأهلى بأحد أدواره الرائعة فى كتاب تاريخ الكرة المصرية فقد قاد ومعه الزمالك والسكة الحديد والاتحاد السكندرى والمصرى حربا لتشكيل أول منتخب كروى لمصر يشارك فى أولمباد أنتويرب 1920 رغم إصرار الخواجة أنجيلو بولاناكى – رئيس الاتحاد الرياضى المختلط وقتها والذى كان يدير الرياضة كلها فى مصر – علي التدخل في اختيار المنتخب.

وبالفعل نجحت مقاومة الفرق المصرية وقام نجم الأهلي حسين حجازي بدور كبير في تكوين الفريق، الذي ساهم لاعبو الأهلي في أكثر من نصف قوامه، بالإضافة للاعبي المختلط والسكة الحديد والترسانة.

و خسر أولي مبارياته بصعوبة 2-1 أمام إيطاليا ولكنه هزم يوغوسلافيا 4-2 ليحصل علي المركز الثامن.

وسجل المنتخب في هذه البطولة 5 أهداف، 4 منها للاعبي الأهلي سيد أباظة (2) وزكي عثمان وحسين حجازي.

15_بطولات الأهلى

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.

جاءت بطولات الأهلى كالتالي:

أولاً البطولات المحلية

41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

البطولات القارية: 20 لقبا

8 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، 4 ألقاب أبطال الكؤوس، لقب واحد كأس الكونفدرالية الأفريقية، 6 ألقاب كأس السوبر الأفريقي، لقب واحد بالبطولة الأفرو أسيوية، 4 ألقاب كأس أبطال العرب.

الأهلى جمع بين الدورى والكأس 14 مرة فى تاريخه

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.