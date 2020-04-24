شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس رمضانية اختفت من قاموس مشاهير الكرة فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثلما تسبب وباء كورونا فى تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى، بشكل اضطرارى، بعد إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، سوف يتسبب فى اختفاء بعض الطقوس الرمضانية لمشاهير الكرة أيضاً.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

*معسكرات المباريات

اعتاد اللاعبون والمدربون دخول معسكرات المباريات فى شهر رمضان المعظم، ولأول مرة ستغيب الكرة عن مسرح الحياة المصرية فى شهر الصيام، خوفاً من تفشى فيروس كورونا القاتل، حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تجميد الأنشطة الرياضية فى المحروسة كإجراء احترازى .

حرص المديرون الفنيون على وضع برامج تدريبية للاعبين لأدائها فى المنازل ومتابعة تنفيذ تلك البرامج عبر وسائل التواصل المختلفة، وحذرت الأندية اللاعبين من تجاهل تنفيذ هذه البرامج وهددتهم بتوقيع عقوبات مغلظة على المقصرين في هذا الشأن.

*الدورات الرمضانية

إعتاد مشاهير الكرة المعتزلين لعب الدورات الرمضانية خلال شهر الصيام بعد الإفطار وهى الدورات التي كانت تخطف إهتمام عشاق الساحرة المستديرة ولأول مرة سوف تختفى هذه الدورات من حياة الشعب المصرى بين الفطار والسحور.

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ويمثل التواجد فى أماكن التجمعات أسهل طرق نقل عدوى كورونا، لذا حذرت الدولة كل المواطنين من خطورة عدم اتباع طرق الوقاية من هذا الوباء حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلتهم.

*التدريبات الليلية في الأندية

اعتاد لاعبو الكرة التدريب ليلا فى الأندية للاستعداد للمباريات والبطولات، ولكن لأول مرة ستختفى التدريبات الليلية من حياة مشاهير الكرة فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.

*سهرات السحور وعزومات الفطار

اعتاد اللاعبون والمدربون قضاء أوقات شهر رمضان فى سهرات سحور مميزة وولائم إفطار عديدة، ولكن جاء كورونا ليقضى على كل هذه العادات، كما أطلق المديرون الفنيون للأندية المصرية تحذير شديد للاعبين من مخاطر زيادة الوزن خلال فترة الحجر المنزلى، مطالبين اللاعبين بتجنب الأكلات التى تسبب زيادة هائلة فى الأوزان، فضلاً عن ممارسة الجرى وبعض التدريبات البدنية الخفيفة فى منازلهم للمساهمة فى إنقاص وزنهم، أو على الأقل تثبيت الوزن وعدم زيادته بشكل يعوقهم عن الظهور فى التشكيلة الأساسية لأنديهم مع قرار عودة الدورى.

ومنذ إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تطبيق حظر التجول فى مصر كإجراء احترازى لمواجهة تفشى وباء كورونا، طالبت الأندية لاعبيها باحترام هذه القرارات وتنفيذها وعدم خرقها تحت أى حال من الأحوال، تفادياً لوضع أنفسهم فى دوامة أزمات عديدة وقرارات مغلظة تطبقها الحكومة على مخترقى حظر التجول.