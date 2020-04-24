شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوتريكة: وحشني الأهلي.. ١١٣ عام على تأسيس أعظم نادي في الكون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بالذكرى 113 على تأسيس القلعة الحمراء، والتي تحل اليوم الجمعة 24 أبريل.

ونشر «أبوتريكة» تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، كتب فيها: «وحشني الأهلي.. ١١٣ عام على تأسيس أعظم نادي في الكون».

وتأسس النادي الأهلي في 24 أبريل عام 1907، وتمكن عبر مسيرة طويلة من تحقيق عدد هائل من البطولات على كافة الأصعدة.

وحصد الأهلي 41 لقباً في بطولة الدوري المصري، و36 لقباً في بطولة كأس مصر، وعشرة ألقاب في بطولة السوبر المحلي.

كما تمكن من تحقيق عدد كبير من الألقاب على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، و4 ألقاب كأس الكؤوس الأفريقية، و6 بطولات سوبر أفريقي وغيرها من البطولات، سواء على مستوى كرة القدم، أو الألعاب الأخرى التي تألق فيها قاريًا أيضًا.

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