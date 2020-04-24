شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب في الذكرى ١١٣ على تأسيس الأهلي: نجدد العهد بالحفاظ على ثوابت النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير وأعضاء القلعة الحمراء، بمناسبة مرور ١١٣ سنة على تأسيس النادي، مؤكدًا فخره بنشأة ناديه الوطنية، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلي على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.
وجدد رئيس النادي وعده بالحفاظ على قيم وثوابت الأهلي، والاستمرار في العطاء حتى يتبوأ النادي المكانة التي يستحقها.
ونشر الموقع الرسمي للنادي كلمة «الخطيب»، وجتء نصها كالتالي..
«اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، الذي نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه. كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التي تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته، تيمنًا بالنادي الأهلي وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.. وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه».
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