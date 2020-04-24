تقرير: الألماني جويتزه يدخل دائرة اهتمامات لاتسيو الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

دخل المهاجم الألماني الدولي ماريو جويتزه نجم بوروسيا دورتموند الألماني اهتمامات نادي لاتسيو الإيطالي ، حسبما أفاد تقرير صحفي اليوم الخميس.



وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم إلى اهتمام لاتسيو باللاعب الألماني الذي يقترب عقده مع دورتموند من خط النهاية، وقد يترك النادي الألماني الشهير.

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وكان إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي لاتسيو حاليا احترف لسنوات عدة في ألمانيا كما ساهم في انتقال المهاجم الالماني الدولي السابق ميروسلاف كلوزه زميل جويتزه سابقا في المنتخب الألماني إلى لاتسيو.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الاهتمام بجويتزه ليس سوى فكرة حتى الآن وأن لاتسيو لم يتخذ أي خطوة في اتجاه ضم اللاعب.

ويترقب نادي لاتسيو مثل باقي أندية الدوري الإيطالي مصير الموسم الحالي المتوقف بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة.