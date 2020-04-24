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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمار: افتقد كثيراً اللعب وزملائي بالفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020
أكد مهاجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، أنه لا يعلم موعد عودته للعب مجدداً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي يسبب له "قلق"، وأنه يفتقد التنافس وزملائه في الفريق بشدة. وقال النجم البرازيلي عبر موقعه الرسمي: "عدم معرفة موعد العودة للعب يقلقني، افتقد كثيراً اللعب والتنافس وأوجواء النادي وزملائي في باريس سان جيرمان". وأوضح أنه "متأكد" من أن الجماهير أيضاً ترغب في عودة الجميع للملاعب في أقرب وقت ممكن. وأضاف نيمار في تصريحاته: "أتمنى أن يخرج القرار في أسرع وقت ممكن". ويخضع اللاعب السابق لبرشلونة للحجر المنزلي منذ مارس (آذار) الماضي بقصره في بلدية مانغاراتيبا (بولاية ريو دي جانيرو)، ويتّبع منذ ذلك الحين خطة تدريبية مع المعد البدني الخاص به، ريكاردو روسا، والذي يعمل برفقته منذ عِقد.
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