شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد يحتفل بعيد ميلاده الـ41 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة ، أمير عبد الحميد حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ "41" فهو من مواليد 24 أبريل 1979 في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، بدأ أمير عبد الحميد مسيرته مع كرة القدم عبر بوابة النادي الأهلي عندما انضم لفريق الناشئين في موسم 92-93، ونجح في لفت الأنظار إليه بفضل مستواه الجيد حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في موسم 2000-2001 عقب رحيل الحارس مصطفى كمال إلى نادي القناة.

لم يظهر أمير عبدالحميد بصورة أساسية مع الأهلي في ظل وجود الحارس المخضرم عصام الحضري الحارس الأساسي وقتها للمارد الأحمر، إلا أن مانويل جوزيه المدرب البرتغالي للأهلي قرر الدفع به في مباريات كأس مصر موسم 2006-2007 وقاد الأهلي للتتويج باللقب على حساب الزمالك في المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين في النهائي وانتهت بفوز أبناء الجزيرة 4-3 في لقاء صنفه النقاد والمحليين الأفضل بين القطتبين على مر التاريخ.

حصل أمير عبدالحميد على فرصة ذهبية ليصبح الحارس الأساسي للأهلي في موسم 2008 بعدما رحل عصام الحضري لنادي سيون السويسري بعد البطولة الإفريقية بغانا، ثم نشب خلاف حاد بينه وبين حسام البدري المدير الفنى وقتها لتنتهى العلاقة بين النادى واللاعب بين سنوات طويلة من التألق عاشها أمير عبد الحميد مع اصحاب الرداء الأحمر.

انضم أمير عبدالحميد للمصري البورسعيدي في يناير 2010، واجه عبد الحميد منافسة شديدة مع الحارس الشاب أحمد الشناوي حتى حجز لنفسه مركز حراسة مرمى المصري، وقدم الحارس مستوى طيب مع الفريق البورسعيدي.

في موسم 2012 انضم أمير عبدالحميد من المصري إلى سموحة السكندري، وشارك الحارس مع الفريق السكندري لمدة موسمين ظهر فيهم بمستوى جيد، ووصل مع الفريق للدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري إلا أن الأهلي حسم اللقب بفارق هدف عن سموحة.

وقاد أمير عبدالحميد سموحة للإطاحة بالأهلي من كأس مصر في لقاء الدور قبل النهائي قبل أن يخسروا البطولة في الثواني الأخيرة أمام الزمالك.

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وقع أمير عبدالحميد على عقود انضمامه لوادي دجلة موسم 2014 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سموحة، وشارك مع الفريق الدجلاوي في 22 مباراة ظهر فيهم بمستوى جيد.

انتقل أمير عبدالحميد في موسم 2015 للإنتاج الحربي وظهر مع الفريق لمدة موسم واحد وشارك في 41 مباراة قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع الفريق نهاية موسم 2016.

في 31 يوليو 2017 وقع على عقد انضمامه إلى نادي الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

انضم لنادي الداخلية مطلع موسم 2017–2018 ولكنه لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط طوال ذلك الموسم مع الفريق وفي مايو 2018، فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

ظهر أمير عبدالحميد مع منتخب مصر مرتين خلال ولاية حسن شحاته المدرب التاريخي للفراعنة، وظهر في قائمة منتخب مصر لمباراة منتخب أستراليا الودية المقامة يوم 17 نوفمبر 2010 لكنه لم يشارك بالمباراة، وبعدها تم ضمه لقائمة منتخب مصر المشارك في دورة حوض النيل 2011.

أعلن عبد الحميد اعتزاله كرة القدم في يوليو 2018 وهو بعمر الـ39 سنة، وعينه النادي الأهلي مديرا لأكاديمية النادي في الشيخ زايد.

توج أمير عبدالحميد بالدوري العام 6 مرات مع الأهلي ، فاز بلقب كأس مصر 4 مرات مع الأهلي ، حصد لقب السوبر المصري 5 مرات مع الأهلي ، توج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة مع الأهلى ، نال لقب السوبر الإفريقي مرتين مع الأهلي ، و حصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة