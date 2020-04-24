شكرا لقرائتكم فايلر يرفض تدعيم خط وسط الأهلى بلاعبين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إقتراحاً داخل القلعة الحمراء بتدعيم خط الوسط في الفريق خلال فقترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل حسام عاشور كابتن الفريق الذي سيرحل مع نهاية الموسم الجاري لرفض النادي تجديد عقده.

وشهدت الفترة الماضية ترشيحات من البعض داخل الأهلي بتدعيم خط وسط الفريق وطرح البعض أسم أكثر من لاعب بالدوري المحلي يأتي في مقدمتهم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز أو محمد عبد العاطي لاعب وسط دجلة لكن المدرب السويسري رفض هذا الأمر لعدم حاجة الفريق للتدعيم في هذا المركز.

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من ناحية أخرى ، أغلق مسئولو الأهلي ملف التفاوض مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش بعدما رفض اللاعب العودة للدوري المصري خلال الموسم المقبل مُفضّلاً البقاء في تجربته الإحترافية الأوربية سواء في ويست بروميتش أو في أي نادً أوربي أخر.

وعلم "اليوم السابع" أن إدارة الأهلي عرضت على حجازي العودة للقلعة الحمراء بمقابل مالي عالي سيكون هو الأعلى في الفريق لكن مدافع المنتخب الوطني أبلغ إدارة النادي إنه لا يُفكر في العودة للدوري المصري حالياً خاصة وأن لديه عروض أوربية جيدة حال رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش ، كما أكد حجازي لمسئولو القلعة الحمراء أنه لن يلعب لنادي بيراميدز لنفس السبب ، موضحاً أن خطوة العودة لمصر أو اللعب في أحدى الدوري الخليجية لن تحدث حالياً خاصة وأنه يسير بشكل جيد في مشواره الإحترافي الأوربي.