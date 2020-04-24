شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يتلقى عرضا سعوديا لضم حارس الفريق عامر عامر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى تلقى ناديه عرضاً سعودى للتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على طريقة البيع النهائى ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" :"النادى السعودى قدم عرض رسمى للتعاقد مع عامر عامر وطلب من الانتاج تحديد قيمة الصفقة فى ظل تمسكهم الكبير بالتعاقد مع الحارس الموهوب " .

ويضيف المصدر :" ندرس العرض المقدم من النادى السعودى ونستطلع رأى الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار واللاعب أيضاَ الذى يرتبط بتعاقد ممتد معنا حتى نهاية الموسم المقبل".

وفى وقت سابق ، رحب خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى برحيل حارسه عامر عامر للنادى الأهلى، حال وصول عرض رسمى لضمه، وقال مهدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" "عامر عامر مرتبط بتعاقد مع الإنتاج ممتد لنهاية الموسم المقبل ولم يصل النادى أى عروض رسمية لضمه خلال هذه الفترة".

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وعن وجود رغبة من الأهلى فى التعاقد مع عامر عامر علق مدير الكرة بالإنتاج قائلا "حال وصول عرض رسمى من الأهلى سنعرض الأمر على مختار مختار المدير الفنى للفريق لاستطلاع رأيه فى الاستغناء عن الحارس من عدمه، وحال موافقته ووجود عرض مادى مميز سنوافق على رحيله بخلاف ذلك فلن يرحل عامر عامر وسوف يستكمل عقده مع النادى".

وفى وقت سابق أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت في تجميد النشاط الكروي لمدة شهر كامل، وقال مهدي لـ"اليوم السابع: "عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق علي تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

من ناحية أخرى طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وأخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى لاعبى الفريق بتمديد الإجازة حتى الأول من مايو المقبل فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفني طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبي يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.