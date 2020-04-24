شكرا لقرائتكم باسم على يرقص مع ابنته على أنغام "الصحاب يالا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر باسم علي ظهير أيمن الأهلي السابق والجونة الحالي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بالرقص مع ابنته، على أنغام أغنية "الصحاب يلا".

ويبحث نجوم الكرة في الفترة الحالية، عن وسائل مختلفة لكسر ملل توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وتزايدت فرص باسم علي ظهير أيمن الأهلي المعار للجونة في العودة لناديه بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء اعارته، لتدعيم دفاع الفريق الأحمر خاصة بعد رحيل أحمد فتحي والذي لم يتوصل لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده وتوقيعه لبيراميدز رسمياً لمدة 3 سنوات.

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ويدرس فايلر المدير الفني للأهلي في الوقت الحالي عودة باسم علي خاصة في حالة فشل مفاوضات ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي أو رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز ليجاور أحدهم محمد هاني الذي سيتواجد وحيداً في مركز الظهير الأيمن في الموسم الجديد.

ويقدم باسم علي عروضا طيبة مع الجونة منذ الانتقال إليه مطلع الموسم الجاري، حيث يشارك بشكل أساسي، وقدم أوراق اعتماده كواحد من أفضل مدافعي الجبهة اليمنى في الموسم الحالي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك الرسمي لضم رجب بكار ، وذلك بعدما نما لعلم الإدارة الحمراء دخول الزمالك في مفاوضات قوية لضم الظهير الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم الكروي المقبل، وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو الأهلي لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز، ويتبقى في عقد رجب بكار مع نادي بيراميدز موسمين، كما بدأ مسئولو الأهلي محادثاتهم الرسمية أيضاً مع إدارة الإسماعيلي للوصول لصيغة اتفاق بشأن ضم باهر المحمدي وهي المفاوضات التي تعد صعبة بالنسبة لمفاوضات ضم رجب بكار نظراً لتمسك إدارة الدراويش بقائدهم صاحب الـ22 عاماً.