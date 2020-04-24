شكرا لقرائتكم محمود سعد: مسابقات الناشئين لم تلغ بل توقفت فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ان مسابقات الناشئين في مصر ما زالت كما هي حتي الان ولم يتم إلغاءها كما يتردد ، بسبب توقف النشاط الكروي لانتشار فيروس كورونا.

تابع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة انه سيتم حسم استمرار مسابقات الناشئين او إلغاءها خلال الفترة المقبلة خاصة ان المسابقات معظمها كان قد قارب علي الانتهاء .

طلبت أندية الدورى الممتاز من اتحاد الكرة تخصيص 6 أسابيع قبل استئناف مسابقة الدورى، بحيث يستطيع كل مدرب عمل فترة إعداد جديدة لفريقه خاصة بعد توقف الدورى لأكثر من شهر، وهو ما يدرسه اتحاد الكرة حاليا خاصة وأن لجنة المسابقة بالجبلاية وضعت تصورها لاستئناف الدورى على اساس منح الأندية مهلة شهر واحد قبل استئناف الدورى.

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وتجهز اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تصورا لعودة مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، في شهر يونيو المقبل، تحسبا لصدور تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة خلال الأيام المقبلة بعودة الحياة للدوري العام الذي تم تعليقه منذ شهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويتضمن الاقتراح الذي يجهزه اتحاد الكرة إقامة مباريات الدوري علي ملاعب معينة، وتحديدا في القاهرة والإسكندرية بحيث يتم تحديد مجموعة من الملاعب والفنادق في المحافظتين ويتم تعقيمهما بشكل كامل ومستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة قبل الموافقة علي هذه الملاعب والفنادق حفاظا علي سلامة جميع اللاعبين والمدربين .

أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة جاهزة لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن دورنا تقديم توصيات وهناك ملف كامل جاهزين به لاستئناف المسابقة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، لو طلب مننا من الغد استئناف الدوري سنكون جاهزين ، وسنحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدين لانطلاق الدوري حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة فى إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل.