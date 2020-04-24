بعد "باسكت الغسيل".. كيف أحتفل محمد صلاح بشهر رمضان؟

حرص نجم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح على الاحتفال بشهر رمضان المعظم، بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر فيها يعلق الزينة احتفالاً داخل منزله.

وشارك لاعب منتخب مصر المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، جمهوره مظاهر شهر رمضان فى منزله، بنشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتى ظهر فيها أثناء تعليق "زينة" رمضان، على الجدران الداخلية للمنزل.

وكان قد حرص محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، على مشاركة صورة يحمل خلالها "باسكت غسيل"، وسط تخمينات الجمهور حيث يرى معظمهم أن المنشور غامض، فيما حاول المغردين فهم ما يقوم به النجم محمد صلاح، حيث علق أحدهم:" راحت الهيبه يابوا مكة"، وتسأل آخر: "غسيل؟"، وعلق أحدهم: "هو أنا ليه مفهمتش غامض أوى أنت على فكره"، وكتبت هبة : "ده اى ده مش فاهمه"، وكتب أحمد: "دى اخره القعده فى البيت". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وشارك الدولي المصري في 26 مباراة هذا الموسم مع ليفربول في بطولة الدوري، فضلاً عن 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومشاركتين في كأس العالم للأندية، وواحدة بالسوبر الأوروبي، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة. حسبما نشر موقع "مصراوي".

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وتم تعليق الدوريات الأوروبية كافة بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.

شار إلى أن محمد صلاح استعرض من قبل مدى حفاظه على معدل لياقته البدنية، وعدم التأثر السلبى بفترة توقف الدورى الإنجليزى وجميع الأنشطة الرياضية فى العالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا، ونشر الفرعون المصرى صورته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، استعرض خلالها عضلات بطنه، والتى بدت كما هى ولم يتأثر اللاعب بفترة التوقف، كما كشفت الصورة عن مدى محافظة اللاعب على الوزن المثالى.

وخاض صلاح موسما رائعا مع الريدز قبل فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأحرز 20 هدفا خلال مشاركته فى 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول بالموسم الجارى 2019-2020، كما يملك 9 تمريرات حاسمة لزملاؤه فى الفريق الإنجليزى.

وأحرز محمد صلاح 16 هدفا فى الدورى الإنجليزى تصدر بهم قائمة أفضل هدافى ليفربول فى المسابقة بفارق هدفين عن السنغالى ساديو مانى، فيما يأتى النجم المصرى فى المركز الثالث بالترتيب العام لهدافى البريميرليج خلف جيمى فاردى المتصدر بـ19 هدفا، وأوباميانج الوصيف برصيد 17 هدفا.

وسجل النجم المصرى 4 أهداف فى 8 مباريات بدورى أبطال أوروبا وصنع هدفين، كما صنع هدفا فى كأس العالم للأندية بالإضافة إلى 6 تمريرات فى الدورى الإنجليزى، وتواجد محمد صلاح مؤخرا فى مكانة متقدمة قائمة أفضل 100 صفقة فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، والتى اختارتها شبكة " ESPN" العالمية.لموجز