قصة هدف.. عبد الستار صبري يراوغ حارس بوليفيا ويسجل بطريقة رائعة بكأس القارات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عبد الستار صبرى، نجم منتخب مصر السابق، فى تسجيل هدف رائع للمنتخب فى شباك المنتخب البوليفي بالجولة الأولى لمباريات بطولة كأس العالم للقارات بالمكسيك نسخة عام 1999.

الهدف جاء بعدما تقدم عبد الستار صبرى للفراعنة فى الدقيقة السابعة من اللقاء بمهارة عالية بعد جملة فنية رائعة من حازم إمام وحسام حسن، أكملها عبد الستار صبري بمراوغة رائعة لحارس بوليفيا قبل أن يسكنها الشباك، وتعادلت بوليفيا فى الدقيقة 31 عن طريق ليمبرج، قبل أن يسجل المنتخب الأمريكى الجنوبى هدفا ثانيا فى الدقيقة 41، ونجح ياسر رضوان فى تسجيل هدف عالمى لا يزال عالقاً فى أذهان جمهور الكرة، بعد تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة جدا، وانتهى اللقاء بالتعادل ليحصل المنتخب على أولى نقاطه بالبطولة.

وفى المباراة الثانية للفراعنة أمام المكسيك، قدم المنتخب واحدة من أفضل مبارياته مع الجوهرى وتعادل مع أصحاب الأرض بعدما كان متأخراً 0-2 ويلعب بعشر لاعبين بعد طرد ياسر رضوان فى الدقيقة 63 وتألق بشكل لافت سمير كمونة الذى سجل الهدف الثانى ببراعة بالإضافة إلى محمد يوسف الذى سيطر على خطورة بلانكو نجم هجوم منتخب المكسيك.

وفى المباراة الثالثة خسر المنتخب الوطنى أمام نظيره السعودى بخماسية مقابل هدف وحيد، فى ختام مباريات الجولة الأخير بدور المجموعات من المسابقة، ليحتل المنتخب المصرى آخر ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط ويودع البطولة بعد فشل الوصول للدور نصف النهائى.

وانتهت البطولة بتتويج المكسيك بلقب كأس القارات بعد الصعود للمباراة النهائية والفوز على البرازيل بنتيجة 4 – 3 .