أمير عبد الحميد "منقذ الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"41" اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ"41" فهو من مواليد 24 أبريل 1979 فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبدأ مسيرته مع كرة القدم عبر بوابة النادى الأهلى عندما انضم لفريق الناشئين فى موسم 92-93، ونجح فى لفت الأنظار بفضل مستواه الجيد حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادى فى موسم 2000-2001 عقب رحيل الحارس مصطفى كمال إلى نادى القناة.

لم يشارك أمير عبدالحميد بصورة أساسية مع الأهلي فى ظل وجود الحارس المخضرم عصام الحضرى الحارس الأساسى وقتها للمارد الأحمر، إلا أن مانويل جوزيه المدرب البرتغالى للأهلى قرر الدفع به فى مباريات كأس مصر موسم 2006-2007 وقاد الأهلى للتتويج باللقب على حساب الزمالك فى المباراة الشهيرة التى جمعت الفريقين فى النهائى وانتهت بفوز أبناء الجزيرة 4-3 فى لقاء صنفه النقاد والمحليين الأفضل بين القطتبين على مر التاريخ.

حصل أمير عبدالحميد على فرصة ذهبية ليصبح الحارس الأساسى للأهلى فى موسم 2008 بعدما رحل عصام الحضرى لنادى سيون السويسرى بعد البطولة الأفريقية بغانا، ثم نشب خلاف حاد بينه وبين حسام البدرى المدير الفنى وقتها لتنتهى العلاقة بين النادى واللاعب بين سنوات طويلة من التألق عاشها أمير عبد الحميد مع أصحاب الرداء الأحمر.

انضم أمير عبدالحميد للمصرى البورسعيدى فى يناير 2010، واجه عبد الحميد منافسة شديدة مع الحارس الشاب أحمد الشناوى حتى حجز لنفسه مركز حراسة مرمى المصري، وقدم الحارس مستوى طيب مع الفريق البورسعيدي.

فى موسم 2012 انضم أمير عبدالحميد من المصرى إلى سموحة السكندري، وشارك الحارس مع الفريق السكندرى لمدة موسمين ظهر فيهم بمستوى جيد، ووصل مع الفريق للدورة الرباعية لتحديد بطل الدورى إلا أن الأهلى حسم اللقب بفارق هدف عن سموحة.

وقاد أمير عبدالحميد سموحة للإطاحة بالأهلى من كأس مصر فى لقاء الدور قبل النهائى قبل أن يخسروا البطولة فى الثوانى الأخيرة أمام الزمالك.

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وقع أمير عبدالحميد على عقود انضمامه لوادى دجلة موسم 2014 فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سموحة، وشارك مع الفريق الدجلاوى فى 22 مباراة ظهر فيهم بمستوى جيد.

انتقل أمير عبدالحميد فى موسم 2015 للإنتاج الحربى وظهر مع الفريق لمدة موسم واحد وشارك فى 41 مباراة قبل أن يفسخ عقده بالتراضى مع الفريق نهاية موسم 2016.

فى 31 يوليو 2017 وقع على عقد انضمامه إلى نادى الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

انضم لنادى الداخلية مطلع موسم 2017–2018 ولكنه لم يشارك سوى فى 3 مباريات فقط طوال ذلك الموسم مع الفريق وفى مايو 2018، فسخ عقده مع النادى بالتراضي.

ظهر أمير عبدالحميد مع منتخب مصر مرتين خلال ولاية حسن شحاته المدرب التاريخى للفراعنة، وظهر فى قائمة منتخب مصر لمباراة منتخب أستراليا الودية المقامة يوم 17 نوفمبر 2010 لكنه لم يشارك بالمباراة، وبعدها تم ضمه لقائمة منتخب مصر المشارك فى دورة حوض النيل 2011.

أعلن عبد الحميد اعتزاله كرة القدم فى يوليو 2018 وهو بعمر الـ39 سنة، وعينه النادى الأهلى مديرا لأكاديمية النادى فى الشيخ زايد.

توج أمير عبدالحميد بالدورى العام 6 مرات مع الأهلى، فاز بلقب كأس مصر 4 مرات مع الأهلى، حصد لقب السوبر المصرى 5 مرات مع الأهلى، توج بلقب دورى أبطال إفريقيا مرة واحدة مع الأهلى، نال لقب السوبر الإفريقى مرتين مع الأهلى، و حصد بطولة حوض وادى النيل مع منتخب مصر مرة واحدة