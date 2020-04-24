شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة عن ذكري تأسيس الأهلي: 113 سنة من المجد وأجمل لحظات العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بذكري مرور113 عاما علي تأسيس القلعة الحمراء، وكتب جمعة عبر حسابه على إنستجرام، "عيد ميلاد سعيد يا أهلي وأجمل لحظات العمر".



وائل جمعة

ويحتفل اليوم الجمعة عشاق النادى الاهلى فى كل ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113 ،كانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفي بك رئيس “نادي طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادي وطني تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للإحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقي العلامة عمر لطفي فكرة إنشاء نادي رياضي موازي على مجموعة من كبار الشخصيات في مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفي كامل ،

وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الإتفاق علي تأسيس النادي الأهلي والإجتماع لمناقشة أولي خطوات الإنشاء.

على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.

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جاءت بطولات الأهلى كالتالي:

أولاً البطولات المحلية

41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

البطولات القارية: 20 لقبا

8 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، 4 ألقاب أبطال الكؤوس، لقب واحد كأس الكونفدرالية الأفريقية، 6 ألقاب كأس السوبر الأفريقي، لقب واحد بالبطولة الأفرو أسيوية، 4 ألقاب كأس أبطال العرب.

الأهلي جمع بين الدوري والكأس 14 مرة في تاريخه

على مدار تاريخه الطويل جمع النادي الأهلي بين بطولتي الدوري والكأس 14 مرة، كان أولها في موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدوري والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.