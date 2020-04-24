شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض تدعيم "وسط" الأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، اقتراحاً داخل القلعة الحمراء بتدعيم خط الوسط فى الفريق خلال فقترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل حسام عاشور كابتن الفريق مع نهاية الموسم الجارى لرفض النادى تجديد عقده.

وشهدت الفترة الماضية ترشحات من البعض داخل الأهلى بتدعيم خط وسط الفريق، وطرح البعض اسم أكثر من لاعب بالدورى المحلى، وفى مقدمتهم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز أو محمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة، لكن المدرب السويسرى رفض هذا الأمر لعدم حاجة الفريق للتدعيم فى هذا المركز.

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من ناحية أخرى، أغلق مسئولو الأهلى ملف التفاوض مع أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى الأول ونادى وست بروميتش بعدما رفض اللاعب العودة للدورى المصرى خلال الموسم المقبل مُفضّلاً البقاء فى تجربته الإحترافية الأوربية سواء فى وست بروميتش أو فى أى نادٍ أوروبى آخر.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلى عرضت على حجازى العودة للقلعة الحمراء بمقابل مالى عالى سيكون هو الأعلى فى الفريق لكن مدافع المنتخب الوطنى أبلغ إدارة النادى إنه لا يُفكر فى العودة للدورى المصرى حالياً خاصة وأن لديه عروض أوربية جيدة حال رغبته فى الرحيل عن ويست بروميتش، كما أكد حجازى لمسئولو القلعة الحمراء أنه لن يلعب لنادى بيراميدز لنفس السبب، موضحاً أن خطوة العودة لمصر أو اللعب فى أحدى الدورى الخليجية لن تحدث حالياً خاصة وأنه يسير بشكل جيد فى مشواره الإحترافى الأوربي.

وانتقل أحمد حجازي لويست بروميتش فى صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى شتاء 2018، فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلى من أحمد حجازى عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه فى الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولى فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.