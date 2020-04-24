شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. فريدة عثمان فراشة ذهبية فى حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل محنة فوائد فى كشف معدن وأصل الطبيعة البشرية، ويبدو أن أزمة فيروس كورونا كشفت بقوة مشاعر بطلة السباحة المصرية فريدة عثمان تجاه بلدها من حيث الاشادة والامتنان منذ حضورها من أمريكا .

وحرصت الفراشة الذهبية فريدة عثمان على إظهار حبها وشكرها لجهود الدولة و حرصها على توافد أبنائها من الخارج و متابعتهم فى الحجر بمرسى علم وأشادت فريدة عثمان بدور الدولة فى إتباع إجراءات الحجر من أجل سلامة المواطنين، حيث إنها تشعر بمشاعر الحب والتقدير تجاه الوطن ليس فى المحافل الدولية والبطولات فقط بل وفى جميع المحن.

كما حرصت بطلة السباحة فريدة عثمان على الاحتفال بقضاء شهر رمضان فى مصر هذا العام بعد غياب دام 6 سنوات لتواجدها فى أمريكا الفترة الماضية.

ونشرت فريدة عثمان عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام صورة بـ فانوس رمضان معلقة "لقد مرت 6 سنوات منذ أن قضيت رمضان فى مصر، ممتنة جدا لوجودى هنا هذا العام، رمضان كريم للجميع! كل سنة وأنتم طيبين".

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وأنهت البطلة المصرية فريدة عثمان، بطلة السباحة، الحجر الصحى بمرسى علم وعادت إلى القاهرة 17 أبريل الجارى، بعدما خضعت مع عدد من اللاعبات للملاحظة والمتابعة للتأكد من سلامتهن فور العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت فريدة عثمان قد كشفت أنها كانت فى معسكر تدريبى فى الولايات المتحدة استعدادا لأولمبياد طوكيو فى يونيو المقبل، وقررت العودة إلى مصر بعد قرار تأجيل الأولمبياد حتى تكون مع أهلها، خاصة أن الأوضاع فى أمريكا سيئة جدا .

ويرصد الخليج 365 لقطات الفراشة الذهبية فى الصور التالية :