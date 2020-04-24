شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. باسم علي يرقص مع ابنته على أنغام "الصحاب يلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر باسم على، ظهير أيمن الأهلى المعار إلى الجونة، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال قيامه بالرقص مع ابنته، على أنغام أغنية "الصحاب يلا".

ويبحث نجوم الكرة فى الفترة الحالية، عن وسائل مختلفة لكسر ملل توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وتزايدت فرص باسم على ظهير أيمن الأهلى المعار للجونة فى العودة لناديه بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء اعارته، لتدعيم دفاع الفريق الأحمر خاصة بعد رحيل أحمد فتحى والذى لم يتوصل لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده وتوقيعه لبيراميدز رسمياً لمدة 3 سنوات.

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ويدرس فايلر المدير الفنى للأهلى فى الوقت الحالى عودة باسم على خاصة فى حالة فشل مفاوضات ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى أو رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز ليجاور أحدهم محمد هانى الذى سيتواجد وحيداً فى مركز الظهير الأيمن فى الموسم الجديد.

ويقدم باسم على عروضا طيبة مع الجونة منذ الانتقال إليه مطلع الموسم الجاري، حيث يشارك بشكل أساسي، وقدم أوراق اعتماده كواحد من أفضل مدافعى الجبهة اليمنى فى الموسم الحالي.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى التحرك الرسمى لضم رجب بكار، وذلك بعدما نما لعلم الإدارة الحمراء دخول الزمالك فى مفاوضات قوية لضم الظهير الدولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل، وتوصل مسئولو الأهلى إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء فى الصيف المقبل، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء مسئولو الأهلى لتفاوضهم مع نظرائهم فى بيراميدز، ويتبقى فى عقد رجب بكار مع نادى بيراميدز موسمين، كما بدأ مسئولو الأهلى محادثاتهم الرسمية أيضاً مع إدارة الإسماعيلى للوصول لصيغة اتفاق بشأن ضم باهر المحمدى وهى المفاوضات التى تعد صعبة بالنسبة لمفاوضات ضم رجب بكار نظراً لتمسك إدارة الدراويش بقائدهم صاحب الـ22 عاماً.