شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة فى تهنئته برمضان: جعله الله شهرا مباركا غافرا للذنوب وساترا للعيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ صالح جمعة، لاعب وسط النادى الأهلى، متابعيه على تويتر، بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه شهر حاجب للخطايا وساتر للعيوب وغافر للذنوب.

وكتب صالح عبر حسابه على تويتر: "جعل الله رمضان شهرا مباركا حاجبا للخطايا، غافرا للذنوب، ساترا للعيوب، كل عام وأنتم بخير إخوتى رمضان كريم".



صالح جمعة

من ناحية أخرى، يرغب مسئولو نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، فى الحصول على خدمات صالح جمعة لاعب فريق الأهلى بدءا من الموسم الجديد، رغبة فى دعم الفريق الموسم المقبل، فى ظل المنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى المصرى .

بدأت مجموعة من أندية الدورى الممتاز التهافت على لاعبى الأهلى والزماك، المتوقع أن يخرجوا من الحسابات الفنية للأجهزة الفنية بالقطبين فى الموسم الجديد، لصعوبة انسجامهم مع فكر المدرب أو لعدم قناعة المدربين بإمكانياتهم، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تلك الأندية فى الاستفادة باللاعبين الذين لن يكونوا ضمن خطط الفريقين الأحمر والأبيض بالموسم المقبل.

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ويوجد أكثر من لاعب خرجوا من حسابات الثنائى رينيه فايلر بالأهلى وباتريس كارتيرون بالزمالك، أبرزهم صالح جمعة فى الأهلى ومحمد عنتر وإسلام جابر ومحمد عبد السلام فى الزمالك بخلاف لاعبى القطبين المعارين لأندية أخرى ولن يكونوا فى حسابات فايلر وكارتيرون الموسم المقبل، وهو ما سيتحدد موقفهم بشكل نهائى عق نهاية الموسم الحالى أو إلغائه، اذا ما فشل المسئولون فى استكمال المسابقة لظروف انتشار فيروس كورونا، ولعل أبرز اللاعبين الذين تتهافت عليهم الأندية.

هناك أكثر من لاعب معار لن يكونوا ضمن خطط الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، لعدم اهتمام الأجهز الفنية للقطبين باستعادتهم، لاسيما مع وجود عدد كبير من المعارين، خاصة فى صفوف الأهلي، لذا تتهافت الأندية على الظفر بهم سواء الأندية التى يلعبون لها فى الموسم الحالى مثل سموحة وانبى والجونة وطنطا أو أندية أخرى ترغب فى أن تحصل على البعض من هؤلاء اللاعبين، بعد تألقهم خارج القلعتين الحمراء والبيضاء.