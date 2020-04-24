سر_الرقم (1).. مدحت عبد الهادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

جرت العادة أن يرتدي حارس المرمى بالفريق الرقم "1" ولكن لم تُطبق هذه العادة في الزمالك مطلع الألفية الثالثة؛ حيث ارتدى مدحت عبد الهادي ـ مدافع الفريق ـ الرقم الذي ميزّه عن غيره من اللاعبين.

مدحت عبد الهادي يوضح لمصراوي سر اختياره رقم "1" مع الزمالك في أولى حلقات سلسلة سر الرقم التي تُنشر تباعًا طيلة شهر رمضان.

قلب الأسد ـ كما تُلقبه الجماهير ـ كان يرتدي القميص رقم 2 بالزمالك حتى قبل انتقاله لصفوف كوجالي سبور التركي بنهاية القرن الماضي ـ نوفمبر 1999 ـ ولكن رحلته لم تستمر طويلاً.

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وتزامنت عودة مدحت عبد الهادي من تجربته الاحتراف في تركيا بتعاقد الزمالك مع التوأم في صفقة القرن ـ كما أُطلق عليها ـ :"لما رجعت لقيت إبراهيم حسن أخد رقم 2 وعلى طول بيلبسه وهو زميلي الجديد بالفريق وفي المنتخب فتركت له رقم 2".

الأمر لم يكن أزمة لمدافع الزمالك بل جعله يواصل تميزه في الملعب بكونه اللاعب لا حارس المرمى الذي يرتدي القيمص رقم (1):"فكرت أعمل حاجة جديدة فقعدت مع محمد عبد المنصف وعبد الواحد السيد ومكنوش بيلبسوا رقم 1 وأخدته".

ومن هنا جاءت قصة رقم 1 مع مدحت عبد الهادي الذي استمره به في الملاعب:"وشه حلو عليا أخدت بطولات كتيرة مع النادي"، كما أنه يشعره بالتميز:"لم أرى لاعب يرتدي القميص رقم 1 حينها ولكن رأيت لاعب في الدوري القطري ارتدى القميص رقم 1 ودون أنه يقلد اللاعب المصري مدحت عبد الهادي".. انتظروا حلقة يوم غد وسر الرقم "2" في الملاعب المصرية.