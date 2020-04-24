الاختيار 1.. خيري ومسيرة الـ14 عامًا.. هل ندم على خطوة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

دائمًا ما يكون لاعب الكرة صاحب الاختيار خاصة عندما يكون نجمًا عليه الأضواء، وبالنظر إلى الأهلي والزمالك في السنوات الأخيرة فالصراع بين القطبين لم يكن داخل الساحرة المستديرة فقط، بل امتد لخارج خطوط الملعب.

عندما يأتي لأي لاعب عرض من الأهلي أو الزمالك سيكون في دائرة التفكير فالأسباب كثيرة إما لدافع البطولات أو المال أو الانتماء لكن في النهاية الكلمة تكون عند مقولة رغبة اللاعب هيّ التي تنهي أي صفقة.

الاختيار سلسة يقدمها الخليج 365 حول نجوم كانوا حديث الإعلام والجماهير، ليس هذا فقط بل دخل القطبين الأهلي والزمالك في صراع للحصول عليهم، إلا أن تجاربهم لم تظهر بالشكل المطلوب، وفي كل حلقة سنعرض أبرز المحطات التي تعرض لها اللاعب قبل وبعد المرور بالقطبين، على لسان أصحابها.

في موسم (2013 - 2014) حاول الأهلي والزمالك الحصول على خدمات أحمد خيري لاعب وسط الإسماعيلي والذي كان يُعد نجمًا بارزًا في صفوف "الدراويش"، فهذه الصفقة لها العديد من المزايا كان أبرزها أن عقد صاحب الـ25 عامًا وقتها انتهى، ليكون متاحًا للانتقال لأي نادٍ يرغب في الانتقال إليه.

* بداية مع بوكير

في موسم (2005 - 2006) شهد صعود أحمد خيري للفريق الأول بالإسماعيلي، وقتها كان عمره 18 عامًا، ومن يقود "الدراويش" المدرب الألماني ثيو بوكير الذي عرف النجاح مع القلعة الصفراء ربما ليس بالبطولات لكن بالكرة الجميلة الذي حققها خلال رحلته في المدينة الساحلية.

موسم خيري الأول كان مجرد بداية للاعب الشاب الذي يطمح لكتابة التاريخ مع القلعة الصفراء مثل جيل موسم (2001 - 2002) والذي حققوا آخر بطولة دوري للإسماعيلي بعد منافسة شرسة مع الأهلي انتهت بتتويج المدينة الساحلية للقب المحلي بفارق نقطتين عن القلعة الحمراء.

خيري دوّن ظهوره مع الإسماعيلي في عامه الأول في تسع مناسبات حيث كانت البداية في مباراة المصري البورسعيدي ليساهم بشكل عام بهدفين دون أن يسجل.

* عام الحلم

بالطبع إذا سألت أي عاشق للإسماعيلي ما هو هدفه سيكون الإجابة العودة للبطولات، فالفريق الأصفر صاحب أول تتويج أفريقي بالكرة المصرية عام 1986بعد الفوز على إنجلبير سابقًا مازيمبي حاليًا (5-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الإسماعيلي وبقيادة عدد من النجوم خلال موسم (2008 - 2009) حاول استعادة البطولات، وكان من بين المتواجدين أحمد خيري الطامح لتحقيق أولى بطولاته مع الأصفر.

خيري خلال حديثه لـ"يلا كورة" كشف عدة أسباب جعلت الإسماعيلي ينافس الأهلي حتى اللحظات الأخيرة لعل الأبرز هو الاستقرار الفني من ناحية الجهاز الفني بجانب توافر الأمور المادية، ورغم صمود الفريق الأصفر حتى النهاية إلا أن الدوري حققه الأهلي في النهاية.

عام 2009 ورغم أن خيري لم يحقق بطولة الدوري إلا أنه على الصعيد الفردي استطاع أن يكون ضمن كتيبة المدرب حسن شحاتة بعدما اختاره ليكون ضمن الأسماء المتواجدة في منتخب مصر.

وعن عامه الأفضل مع الإسماعيلي والذي انطلق في عام (2005) وحتى (2013)، أجاب :"كل مواسمي مع الإسماعيلي كانت جيدة دون استثناء".

Advertisements

* التجديد أو الرحيل

خيري كشف في حديثه لـ"يلا كورة" عن كواليس مفاوضاته مع إدارة الإسماعيلي والتي كانت في موسم (2012 -2013) :"انتظرت مفاوضات الإسماعيلي، وحاولنا أكثر من مرة الوصول لاتفاق لكن لم نتوصل لحلول".

ووجه خيري رسالة لجماهير الإسماعيلي بعد سبع سنوات من الرحيل :"من حق جماهير الإسماعيلي أن تشعر بالحزن لرغبتهم في بقاء لاعبي الفريق في النادي".

* جدية الأهلي ومفاوضات الزمالك

خيري كشف خلال حديثه عن موسمه الأخير مع الإسماعيلي وكواليس مفاوضات الأهلي والزمالك معه، قائلاً :"بعد فشل مفاوضاتي للتجديد مع الإسماعيلي، دخل النادي الأهلي في مفاوضات معي وكنت أشعر بجدية المفاوضات لذلك انتقلت للقلعة الحمراء".

وتابع :"من تحدث معي من جانب الأهلي كان هادي خشبة وسيد عبد الحفيظ ومجدي طلبة أعضاء لجنة الكرة وقتها، وحدثت مفاوضات حتى وصلنا لصيغة نهائية كانت مرضية لجميع الأطراف".

وماذا عن مفاوضات الزمالك، رد :"الزمالك فاوضني خلال مفاوضات الأهلي، لكن لا أريد الكشف عن الأسماء التي تفاوضت معي لأن هناك من دخل في الصفقة، وفي النهاية قررت الانتقال للأهلي".

وعن تلقيه عروض للاحتراف خلال تواجده مع الإسماعيلى، كشف :"بالفعل تلقيت عروض من السعودية وقطر، لكن المفاوضات والعروض لم تصل للجدية".

* صدمة في الأهلي

مسيرة لم تكن متوقعة وتجربة صادمة كان هذا حال أحمد خيري مع الأهلي، فلاعب وسط الإسماعيلي السابق عانى كثيرًا من سلسلة إصابات ضربته، الأمر الذي منعه من مواصلة التألق مثلما كان عليه مع الإسماعيلي ورغم من ذلك إلا أن لاعب الوسط المدافع استطاع أن يحقق بطولتين وهما الدوري بجانب الكونفدرالية الأفريقية.

وعن شعوره بالندم بعد تجربة الأهلي، أوضح خيري :"لا أشعر بالندم، في الأول والآخر انت بتاخد القرار اللي انت شايفه صح، وقراري وقتها كان أفضل حاجة في التوقيت ده".

وأكمل :"لو جالي قراري الاختيار بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي كل الأندية محترمة، لكن اختياري سيكون للأهلي لأنه أفضل اختيار".

* ماذا بعد الرحيل؟

خلال حديثه كشف خيري كواليس رحيله من الأهلي :"تحدث معي علاء عبد الصادق والذي كان يشرف على الكرة وقتها وأخبرني بالرحيل عن الأهلي".

وماذا بعد الأهلي؟ :"انتقلت لمصر المقاصة واستمريت لمدة موسم واحد فقط إلا أنني طلبت الرحيل بسبب عدم المشاركة، ثم رحلت للإنتاج الحربي وتعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسعيد بالمشوار الذي حققته حتى الآن".