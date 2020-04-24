بالفيديو.. الحضري يكشف حقيقة اتهامه بتسهيل تسجيل قناة فضائية مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد عصام الحصري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، على اتهامه بتقاضي أموال مقابل تسهيل تسجيل إحدى القنوات الفضائية مع اللاعبين خلال معسكر المنتخب في كأس العالم "روسيا 2018".

وقال الحضري في أولى حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" في رمضان: "هناك شائعات كثيرة قيلت عني، وتلك الإشاعة من الإشاعات التافهة".

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وأضاف: "اتخذت إجرائا قانونيا وكسبت القضية، ورفعت قضية تعويض وأنتظر الحكم ضد هذا الشخص، ولا يجوز الإساءة لي أو لغيري من أي أحد".

وأتم صاحب الـ47 عاما قائلا: "أتمنى أن ينصفني الله في قضية التعويض، البعض تدخل وحاول إقناعي بالتنازل، لكني رفضت وأصريت على إتمام القضية لإثبات حقي أمام العالم".