انطلاق منافسات بطولة الكاراتيه أونلاين بالدقهلية

انطلقت بطولة الكاراتيه التجريبية بمحافظة الدقهلية والتي يتم تنفيذها بنظام «أونلاين» تنفيذاً لإجراءات السلامة والتعليمات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقررت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي إطلاق بعض البطولات بهذا النظام ضمن خطة التحول الرقمي للبرامج والمشروعات المختلفة، وتم تنفيذ هذه التجربة في محافظتى أسوان وجنوب سيناء من قبل.
ويشارك في بطولة الدقهلية 24 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى عدد 5 من الابطال متحدى الإعاقة، وتتم المنافسات أون لاين من خلال التصوير المباشر من المنزل.
وقال وزير الرياضة: تتوجه الوزارة نحو التحول الرقمي لبرامجها ومشروعاتها المختلفة ودعوة المواطنين لممارسة الرياضة بالبيت من خلالمبادرات وحملات ومسابقات متنوعة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
في المقابل، تبرع محمد خميس إبراهيم نائب رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ بمبلغ مليون جنيه مساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بواقع 150 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر و850 ألف جنيه لصالح دعم العمالة الرياضية بالأندية الرياضية غير القادرة على سداد مستحقات العمالة المتضررة من جراء فيروس كورونا.
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