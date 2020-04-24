إضاءة ستاد القاهرة لدعم إجراءات محاربة كورونا

أضاءت وزارة الشباب والرياضة بوابات ستاد القاهرة واللوحات الإلكترونية للاستاد بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بشعار «احمِ حياتك.. وابقَ في منزلك»، لحث المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن هذه الحملة التي نفذتها إدارة السياحة الرياضية بالوزارة تأتي كرسالة توجهها وزارة الشباب والرياضة إلى جميع المصريين

للحث على البقاء في المنازل آمنين، والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، أن الحملة هدفها تحفيز المواطنين لممارسة الرياضة بصورة ذاتية لرفع معدلات اللياقة البدنية، والتي تسهم في تعزيز جهاز المناعة لديهم، في ضوء الظروف الحالية كإجراء

احترازي لمواجهة الوباء معرباً عن خالص شكره وتقديره على الدور العظيم المبذول من الأطقم الطبية في محاربة كورونا على مستوى العالم.

وكانت وزارة الشباب والرياضة وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، إضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.