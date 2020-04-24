أضاءت وزارة الشباب والرياضة بوابات ستاد القاهرة واللوحات الإلكترونية للاستاد بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بشعار «احمِ حياتك.. وابقَ في منزلك»، لحث المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن هذه الحملة التي نفذتها إدارة السياحة الرياضية بالوزارة تأتي كرسالة توجهها وزارة الشباب والرياضة إلى جميع المصريينللحث على البقاء في المنازل آمنين، والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف الوزير، أن الحملة هدفها تحفيز المواطنين لممارسة الرياضة بصورة ذاتية لرفع معدلات اللياقة البدنية، والتي تسهم في تعزيز جهاز المناعة لديهم، في ضوء الظروف الحالية كإجراءاحترازي لمواجهة الوباء معرباً عن خالص شكره وتقديره على الدور العظيم المبذول من الأطقم الطبية في محاربة كورونا على مستوى العالم.
وكانت وزارة الشباب والرياضة وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، إضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة ستاد القاهرة لدعم إجراءات محاربة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.