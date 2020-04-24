المقاولون يكثف محاولاته لشراء معروف يوسف من الزمالك نهائيًا

يكثف مسئولو نادي المقاولون العرب محاولاتهم من أجل ضم النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق المعار من نادي الزمالك، بشكل نهائى.

طالب عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، إدارة النادي بضم معروف يوسف بشكل نهائي، مؤكدًا احتياجه مع الفريق، وأنه ضمن العناصر الأساسية بتشكيله.

من جانبه، أبدى النيجيري معروف يوسف موافقته بتمديد إعارته مع ذئاب الجبل، في حال عدم رغبة الزمالك بعودته في الموسم المقبل، مؤكدًا سعادته باللعب تحت قيادة عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، بعد تألقه مع ذئاب الجبل، بشرط تخلي الزمالك عنه، حيث ينتظر

موقف الزمالك من ضمه، الموسم المقبل، وفي حال عدم حاجة الأبيض له سيستمر اللاعب النيجيري.

وفي سياق متصل، أكد أسامة فرحات، وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف، سعادة لاعبه بالوجود مع ذئاب الجبل، مع مدرب كبير مثل عماد النحاس، وأن اللاعب لديه العديد من العروض الأخرى، ينتظر موقفه مع الزمالك، حيث ينتهي عقده مع الأبيض الموسم المقبل.