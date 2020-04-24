رياضة | رد رسمي.. مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد رسمي.. مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادى مازيمبى الكونغولى، اليوم الخميس، حقيقة مفاوضات النادى الأهلى مع نجم الفريق الشاب جاكسون موليكا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأصدر نادى مازيمبى بيانًا رسميًا أكد فيه أنه لا صحة لمفاوضات الأهلى وموليكا خلال الفترة الحالية وكل ما تردد مجرد شائعات.

وأضاف بيان مازيمبى، أن موليكا نفسه لا يعلم سبب انتشار أنباء مفاوضاته مع النادى الأهلى، مؤكدًا أن كل ما يتردد على لسان اللاعب بشأن هذا الأمر محض شائعات وأنه لم يتحدث لأى وسيلة إعلامية.