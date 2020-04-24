رياضة | بالأسماء.. 6 لاعبين يقتربون من للرحيل عن تشيلسي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 6 لاعبين يقتربون من للرحيل عن تشيلسي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستغل إدارة تشيلسي الإنجليزي فترة توقف النشاط الكروي بسبب كورونا، لإعداد ملف صفقات الفريق الأول، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة الفريق بميركاتو قوي، بعد أن فشلت في ضم أي لاعب في يناير الماضي، على الرغم من محاربة النادي لرفع الإيقاف عنه بخصوص ضم لاعبين جدد.

وإزاء ذلك، من المرجح أن يرحل عدة لاعبين عن الفريق الذي يقوم بتغيير جلده خلال الفترة الحالية، ويتصدرهم الثلاثي الكبير، الفرنسي أوليفيه جيرو، والإسباني بيدرو رودريجيز، والبرازيلي ويليان، والذين تنتهي عقودهم في الصيف.

ونسلط لكم الضوء من خلال تلك السطور، على أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن البلوز في الصيف.

ويلي كاباييرو

ينتهي عقد الحارس الأرجنتيني المخضرم بنهاية الموسم الجاري، وبالتاي أصبح حارس مانشستر سيتي السابق قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

إيمرسون بالميري

مع ارتباط النادي بعدة أسماء في مركز الظهير الأيسر، على غرار بين تشيلويل لاعب ليستر سيتي، وأليكس تيليس لاعب بورتو، قد يكون البرازيلي الإيطالي هو الضحية الأولى.

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ويليان

قرر عدم تجديد تعاقده مع الفريق، وينتظر الإنتقال لنادي آخر، حيث تخطب وده عدة أندية كبيرة، كان آخر المنضمين لها نادي ليفربول.

بيدرو رودريجيز

على شاكلة ويليان، قرر عدم تجديد عقده مع النادي، وينتظر الرحيل لروما، أو أحد الدوريات الهادئة، مثل الدوري الأمريكي أو الصيني.

أوليفيه جيرو

كان على وشك المغادرة في يناير، إلا أن لامبارد قرر الإبقاء عليه، ورغم ذلك، لم يتوصل لإتفاق حول تجديد عقده، وهذا خبر سار لفريقي لاتسيو وإنتر ميلان الراغبان بخدماته.

ميتشي باتشواي

فشل في إقناع لامبارد بقدراته هذ الموسم، وبقي إحتياطياً للشاب " تاني أبراهام "، ومع سعى تشيلسي لضم مهاجم جديد مثل بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، أو ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان، أو موسى ديمبلي لاعب ليون، قد يجد البلجيكي لدولي طريقه للرحيل عن البلوز.