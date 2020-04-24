شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: سأتولى رئاسة الزمالك يومًا ما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس السابق، رغبته في تقلد منصب رئيس نادي الزمالك في يوم من الأيام، موضحًا أنه لا يخطط لهذه الخطوة حاليًا.

وأوضح «ميدو»، خلال حوار مع شبكة «سي إن إن»، أنه يشعر بالفخر لرغبة جماهير الزمالك في توليه رئاسة النادي، ردًا على سؤال من أحد المتابعين سأله فيها عن رغبته في تقلد المنصب.

وأضاف اللاعب السابق: «لا أعرف ما سيحدث في الحياة مستقبلًا، لكني أتمنى أن أتولى رئاسة الزمالك يومًا ما، لكني لا أخطط لذلك حاليًا».

واختتم «ميدو»: «أنا واثق أنني سأكون رئيسًا لنادي الزمالك يومًا ما».