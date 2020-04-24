شكرا لقرائتكم صحفة الأهلي تحتفل بالذكري الـ 113 لتأسيس القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحتفل النادى الأهلي بمرور 113 عامًا على تأسيسه، حيث تأسست القلعة الحمراء فى 24 أبريل 1907، ليوافق اليوم الجمعة، مرور 113 عامًا على التأسيس.

وقالت الصفحة الرسمية للأهلي علي فيس بوك: "النادي الأهلي الحلم الذي تحول إلى حقيقة ليصبح أكثر أندية العالم تحقيقا للبطولات بسواعد أبناءه ورجاله المخلصين متسلحين بتاريخ ومبادئ ووطنية فكانوا نبراسا ونماذج للنجاح يشار لها في شتى بقاع العالم بعطاء لا ينتهي للرياضة والمجتمع".



الاهلي يحتفل

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وجه التهنئة إلى جماهير وأعضاء الأهلي، بمناسبة مرور 113 سنة على تأسيس النادي، مؤكدًا فخره بنشأة ناديه الوطنية، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلي على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.

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وجدد رئيس النادي وعده بالحفاظ على قيم وثوابت الأهلي، والاستمرار في العطاء حتى يتبوأ النادي المكانة التي يستحقها، وجاء نص كلمة رئيس الأهلي كالتالي:

«اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، الذي نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه.

كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التي تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته، تيمنًا بالنادي الأهلي وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.. وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه».