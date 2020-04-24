أعلام الاهلي .. كل ما تريد معرفته عن "مختار التتش"

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جدة - عمرو شويل يتعلق جميع الاهلاوية باسم مختار التتش باعتباره أحد رموز الأهلي وتم تسمية ملعب الأهلي في مقر الجزيرة علي اسمه، ليرتبط الأهلي بالتتش والعكس.

ولد مختار التتش في 29 سبتمبر 1905 بحي السيدة زينب بالقاهرة، اكتشفه النادي الأهلي وضمه إلى فريقه الأول موسم 1922، وكانت أولى مبارياته مع الأهلي ضد فريق الطيران الأنجليزى في الكأس السلطانية وفاز فيها الأهلى بهدفين مقابل هدف أحرز التتش فيها هدف الفوز.

سر لقب " التتش "

أطلق علي محمود مختار لقب التتش بسبب اللورد لويد المندوب السامى البريطاني في مصر وقتها والذي اعجب بمهارات محمود مختار واطلق عليه لقب التتش والتي تطلق علي لاعب السيرك الصغير الحجم الذي يبهر المشاهدين بحركاته وقفزاته ومرونته.

اللورد لويد كان يحرص على متابعة مباريات كرة القدم في مصر وعندما شاهد مختار يلعب أعجب به إعجابا شديدا حتى انه كان يخبر جلسائه بأن تحكم قدم التتش بالكرة أفضل من تحكم يدى اللورد بالبرتقالة، وكان كلما يقابله يبادره بقوله (هاللو تتش).

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إنجازات مختار التتش

شارك مختار التتش في دورة الألعاب الأوليمبية التاسعة بأمستردام عام 1928م، وكانت من أروع مبارياته التي لعبها في هذه الدورة مبارة مصر والبرتغال والتي فازت بها مصر بهدفين مقابل هدف وأحرز الهدفين مختار التتش، وقد أشادت به صحف أوروبا وأجمعت على أنه أحسن ساعد أيسر في العالم، وتم أختياره ضمن منتخب العالم الذي لعب بعد الدورة مع منتخب أوروبا.

كما شارك في دورة الألعاب الأوليمبية الحادية عشر ببرلين عام 1936م، وأختير ضمن أحسن 12 لاعبا في العالم، ويعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائي كأس مصر بواقع 11 نهائي ، و14 مباراة ؛ حيث أعيد نهائي 1924 و1925 و1926 بعد التعادل في أول مباراة.

اعتزل مختار التتش كرة القدم عام 1940م، وحاول الكثيرين من الرياضيين والصحفيين والمشاهير إثناءه عن قراره ولكنه فضل أن تبقى ذكراه وهو في أفضل حالاته، بعد أعتزال التتش مارس لعبة الهوكى كهواية وأشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي، وتولى منصب سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية من عام 1956م وحتى عام 1959، وفى العام 1965م كرمه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

توفى مختار التتش في 21 فبراير عام 1965م، وقد سُمي ملعب النادي الأهلي بالجزيرة بملعب مختار التتش تكريماً لذكراه ودوره الكبير في رفع مستوى اللعبة في النادي الأهلي.