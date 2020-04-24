شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف استعادة أحمد حجازي في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التفاوض مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش بعدما رفض اللاعب العودة للدوري المصري خلال الموسم المقبل مُفضّلاً البقاء في تجربته الإحترافية الأوربية سواء في ويست بروميتش أو في أي نادً أوربي أخر.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي عرضت على حجازي العودة للقلعة الحمراء بمقابل مالي عالي سيكون هو الأعلى في الفريق لكن مدافع المنتخب الوطني أبلغ إدارة النادي إنه لا يُفكر في العودة للدوري المصري حالياً خاصة وأن لديه عروض أوربية جيدة حال رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش ، كما أكد حجازي لمسئولو القلعة الحمراء أنه لن يلعب لنادي بيراميدز لنفس السبب ، موضحاً أن خطوة العودة لمصر أو اللعب في أحدى الدوري الخليجية لن تحدث حالياً خاصة وأنه يسير بشكل جيد في مشواره الإحترافي الأوربي.

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وانتقل أحمد حجازي لويست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

وتلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأخطر المسئولون عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

ويعكف فايلر حاليًا على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى من أجل تدعيم الخط الدفاعى للفريق وفى مقدمتهم أحمد حجازى.