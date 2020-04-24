شكرا لقرائتكم مفاوضات الزمالك والمصري حول ضم كريم العراقي ومحمود وادي تتعثر .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل الزمالك أن المفاوضات بين إدارة النادي ونظيرتها في المصري البورسعيدي بشان التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن ومحمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي، توقفت بسبب رغبة النادي المصري في تأجيل بيع أي لاعب لحين حل ازمة منع قيد اللاعبين للمصري من جانب الفيفا بسبب مستحقات الايفواري شيخ موكورو لاعب المصري السابق.

وطلب عبد الظاهر السقا من إدارة الزمالك تأجيل حسم رحيل اللاعبين إلى الزمالك لحين وضوح الرؤية بشان عقوبة الفيفا، حيث يسعي المصري للحصول علي استثناء من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لقيد عدد محدد من اللاعبين المحليين وعدم التعاقد مع محترفين.

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من جانبه وضع كارتيرون 7 لاعبين من قطاع الناشئين في الزمالك تحت المراقبة ومتابعة مبارياتهم في قطاع الناشئين الموسم الحالي قبل توقف النشاط، تمهيدا لتصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول عقب عودة النشاط وهم : أسامة فيصل " مهاجم " ، حسام عبد المجيد " مدافع " ، علاء يحيي " ظهير ايسر " ، حسام اشرف " مهاجم " ، محمد طارق " مدافع " ، بالإضافة الي حسين فيصل وهاني رشدي المعارين الي فريق طنطا، في حين استبعد كارتيرون احمد عيد الظهير الأيمن بفريق الشباب بععدما تم تصعيده خلال الموسم لحدل ازمة هروب حمدي النقاز، الا ان احمد عيد فشل في اثبات وجوده وشارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول بالدوري، امام اسوان.

في سياق مختلف طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين، إجراء قياسات بدنية وإرسالها للجهاز الفني وذلك لمعرفة مستوي اللياقة البدنية للاعبين ووضع برنامج تدريبي وغذائي لكل لاعب وفقا لمستوي اللياقة البدنية الذي وصل اليه قبل انطلاق شهر رمضان.