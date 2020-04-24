شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعقد جلسة مع رمضان صبحي لبحث تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود الخطيب رئيس الندي عقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق في غضون الأيام المقبلة من أجل حسم موقفه سواء بالبقاء في الأهلي أو العودة لأوربا عقب إنتهاء فترة إستعارته من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي وتأتي جلسة الخطيب المرتقبة مع اللاعب في ظل غموض موقف اللاعب بشأن البقاء في القلعة الحمراء.

وينوي رئيس الاهلي إنهاء هذا الأمر لأن موقف رمضان سيترتب عليه صفقات أخري قد يُبرمها النادي حال رحيل اللاعب أمام في حالة بقاؤه فقد تختلف رؤية الأهلي بشأن بعض الصفقات .

ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم موقف رمضان صبحى، خاصة أن الفترة الماضية شهدت جدلاً بشأن مستقبل اللاعب، ففى الوقت الذى أعلن فيه اللاعب عبر تصريحات تليفزيونية مؤخراً أنه يرغب فى الرحيل واستكمال التجربة الاحترافية بأوروبا خرجت تقارير أخرى تؤكد أن أزمة "كورونا" قد تكون سبباً فى تراجع أسهم اللاعب فى العودة لأوروبا وستُجبره على البقاء فى الأهلى.

كان الأهلى قد تراجع عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى بسبب مُغالاة النادى الإنجليزى فى طلباته للاستغناء عن اللاعب، حيث طلب هيدرسفيلد 9 ملايين جنيه إسترلينى وهو مبلغ كبير للغاية جعل الأهلى يتراجع عن ضم اللاعب قبل أن تشهد الصفقة انفراجة فى الأيام القليلة الماضية بعدما قرر هيدرسفيلد تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحى من 9 إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى، وهناك مرونة للتفاوض حول تخفيض الملايين الخمسة عند التفاوض الرسمى بسبب الظروف الحالية التى يعيشها العالم كله جراء وباء كورونا، والتى ستؤدى بالتأكيد لتخفيض أسعار جميع لاعبى العالم، وهو ما دفع الأهلى للتفكير مُجدداً فى ضم اللاعب نهائياً ، وستعقد إدارة الأهلى جلسة خاصة مع رمضان صبحى لبحث مصيره مع النادى.