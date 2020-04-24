رياضة | نجم الزمالك السابق يكشف كواليس رحيله عن الابيش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يكشف كواليس رحيله عن الابيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد سمير نجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، عن الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وعن رحيله عن الفريق أيضاً.

ولعب أحمد سمير مع الزمالك موسم 2014 -2015، وتوج من الأبيض ببطولة الدوري المصري وكأس مصر.

وتحدث سمير خلال تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا:" شرف لأي لاعب إرتداء قميص الزمالك".

Advertisements

وتابع:" حصلت على لقب الدوري وكأس مصر مع الزمالك، لكني خرجت بصورة لا تليق بي، لأنني كنت أرغب في البقاء".

وواصل:" تلقيت عرضًا للمُعايشة من نادي مارسيليا الفرنسي، لكنني رفض الاحتراف الخارجي على تواجدي في الزمالك".

وأتم:" لم أحصل على فرصتي في الزمالك، والفريق لم يقدرني لأنني علمت رحيلي من زميلي في الفريق".