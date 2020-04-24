شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يحذر لاعبى حرس الحدود من زيادة الوزن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود لاعبى الفريق من زيادة الوزن خلال الفترة المقبلة أثناء شهر رمضان الكريم، حتى يكون الفريق جاهزا حين عودة النشاط الرياضى.

وقام الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بعمل جروب مجمع للاعبى الفريق عبر الـ" واتس أب " لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بصفة يومية وأرسال برامج التدريب وحرص محمد حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة إلى التدريبات الجماعية و المباريات.

وأجرى محمد حليم أتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بيها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا" ، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.

تدرس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وضع تصور لانطلاق الدوري في موسمه الجديد، والتأكيد على رغبة اللجنة في استكمال هذا الموسم الذي توقف اضطراريا بسبب تفشي فيروس كورونا وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.