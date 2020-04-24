رياضة | هدف برشلونة على ردار بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر هدف برشلونة على ردار بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي بايرن ميونخ التعاقد مع فيران توريس مهاجم فريق فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد"، إن نادي بايرن ميونيخ الألماني انضم لقائمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات مهاجم فالنسيا فيران توريس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويحظي "توريس" بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه أبرزهم برشلونة وريال مدريد.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ مستعد لدفع من 40 إلي60 مليون يورو، للظفر بتوقيع المهاجم الإسباني الشاب، إلى جانب منحه راتبًا سنويًا يبلغ 3.5 مليون يورو.

يذكر أن توريس صاحب الـ20 عامًا يرتبط بعقد مع فالنسيا حتي صيف عام 2021.