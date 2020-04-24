شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يرحب بمقترح عودة الدورى الممتاز فى يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى، علي زيارة مقر ناديه لأول مرة منذ فترة طويلة بسبب توقف النشاط الكروي علي خلفية تداعيات تجنب انتشار وباء فيروس كورونا.

وحرص مختار مختار علي عقد جلسة مع مسئولي ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدوري العام ولقى مقترح استئناف النشاط الكروي في يوليو المقبل تأييدا واسعا من جهاز الإنتاج الحربي خلال الجلسة لاسيما أن المقترح يشمل منح أندية الدوري فرصة لإقامة فترة إعداد تمكن اللاعبين من استعادة لياقتهم الفنية والبدنية قبل بدء منافسات اول لقاء رسمي .

وفى وقت سابق أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت في تجميد النشاط الكروي لمدة شهر كامل، وقال مهدي لـ"الخليج 365: "عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق علي تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

Advertisements

من ناحية أخرى طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وأخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى لاعبى الفريق بتمديد الإجازة حتى الأول من مايو المقبل فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفني طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبي يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.