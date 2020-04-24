شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يهنى الأهلى بعيده الـ113: عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، النادى الأهلى وجماهيره بمناسبة مرور 113 عامًا على تأسيس القلعة الحمراء، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ونشر "فيفا"، شعار النادى الأهلى، وكتب فى تعليقه عليها: "عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات.. النادى الأهلى العريق تأسس فى مثل اليوم عام 1907.. تمنياتنا بالمزيد من الألقاب ولجماهير الشياطين الحُمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء فى تاريخ كرة القدم.. 113 سنة أهلى.. 113 سنة أهلى إنجازات".

وكان قد وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، التهنئة إلى جماهير وأعضاء الأهلي، بمناسبة مرور 113 سنة على تأسيس النادي، مؤكدًا فخره بنشأة ناديه الوطنية، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلى على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.

وجدد رئيس النادى وعده بالحفاظ على قيم وثوابت الأهلي، والاستمرار فى العطاء حتى يتبوأ النادى المكانة التى يستحقها، وجاء نص كلمة رئيس الأهلى كالتالى:

"اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادى الأهلي، الذى نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادى ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا فى رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه".

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وأضاف "كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التى تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التى تحمل اسم الأهلي، كل فى دولته، تيمنًا بالنادى الأهلى وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.. وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلى المكانة التى تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه".

فيما يبحث مسؤولو الأهلى، التخفيض المُنتظر للاعبى فريق كرة القدم الخاص بقيمة راتبهم الشهرى من أجل تجاوز الفترة الحالية الصعبة التى يعانى منها العالم كله، فى الوقت الذى اقترح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خصم 20% من الراتب الشهرى للاعبين وهو الرقم الذى وجه اللاعبين مبالغ فيه ويبحثون تخفيضه مع إدارة النادى.

وطالب مجلس الأهلى فى اجتماعه الأخير كلا من سيد عبد الحفيظ وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود فى فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادى يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لإدارة النادى ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.