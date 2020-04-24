الإسماعيلي يحذر لاعبيه من الإفراط في "حلويات رمضان"ويتوعد المخالفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للاسماعيلي لاعبيه من خطورة الإفراط في تناول حلويات شهر رمضان الكريم، تجنبا للزيادة فى أوزانهم بشكل يصعب فرص استعادتهم للياقة البدنية المطلوبة حال إقرار عودة الدورى في وقت لاحق .
ووجه الفرنسى جوميز، تحذيرا لأي لاعب سيخالف هذا القرار بعقوبات صارمة مشددا علي أنه الجهاز المعاون له سيتابع عن كثب أوزان اللاعبين يوميا من خلال تدريبات المنزل.
ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.
وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.
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