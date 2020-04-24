محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الخميس:
الخطيب يهنئ جماهير وأعضاء الأهلي بمرور ١١٣ سنة على تأسيس النادي
الحضري يتحدث عن رحيل فتحي.. وما ينقص صلاح.. والحارس الأفضل
مازيمبي ينفي مفاوضات الأهلي مع مهاجمه في بيان رسمي
تقارير تونسية: يوسف بلايلي رفض عرضًا من الأهلي
بشكتاش: حصلنا على النني مجانًا وسنحسم موقفه عقب الجائحة
كوكا ينفي مفاوضات أولمبياكوس مع وكيل أعماله
وكيل بوطيب يوضح لمصراوي حقيقة فسخ الزمالك عقده مع اللاعب
"أحداد ومقابل مادي".. عرض من الزمالك لضم لاعب الوداد
فيفا يوضح لمصراوي.. موقف الزمالك من شكوى كهربا
عودة مشروطة.. رابطة بوندسليجا تعلن استعدادها لاستئناف المباريات في مايو
رسميا.. مد تعليق النشاط الكروي حتى منتصف مايو
"عندي إحساس".. مدير الكرة بالإنتاج يُعلق على مفاوضات الأهلي مع عامر عامر
سكاي: لاعبو أرسنال يخرقون قواعد العزل.. والنادي يحذر
بعد ارتباط بن عيادة بالزمالك.. قسنطينة: سنستغل الوقت للاحتفاظ بالركائز
تقرير.. الأهلي يُعيد المحاولة الرابعة مع صنداونز من باب سيرينو
جلسة في الأول من مايو.. أندية بريميرليج تؤكد التزامها بموعد إنهاء الموسم
محمد العدل يعلن الرحيل عن قناة الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. الحضري يوضح ماينقص صلاح.. ومازيمبي ينفي مفاوضات الأهلي لضم لاعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.